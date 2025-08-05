شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.