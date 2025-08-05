شكرا لمتابعة خبر عن آخر رسالة من محمد القاسم لشقيقته قبل رحيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت شقيقة المغدور محمد القاسم رسالة مؤثرة كان قد كتبها لها قبل وفاته، عبر فيها عن مشاعره الصادقة تجاهها، وعن حبه وفخره بها ، وحرصه الدائم على دعمها وحمايتها.

وجاء في الرسالة كلمات مليئة بالعاطفة والوفاء، حيث وصفها بأنها “أطعم وأذكى أخت بالدنيا”، وأكد أنه سيكون دائمًا سندًا لها وملاذًا آمنًا إذا واجهتها صعوبات الحياة، قائلاً: “أنا أخوك وسندك وروحك وخدامك، بإذن الله ما تحتاجين شي وأنا حي” كما عبر عن سعادته وثقته بها، متمنيًا لها التوفيق والطمأنينة في حياتها.

واختتمت شقيقة المغدور الرسالة بدعاء مؤثر، قالت فيه: “اللهم إن عبدك محمد القاسم كان نعم الأخ ، حنونًا هينًا لينًا، يخافك فينا، لم يرفع صوته يومًا منذ ولدته أمي حتى تسلمته عندك، اللهم اجعله منعمًا مكرمًا مطمئنًا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”، مؤكدة أن فقده كان خسارة كبيرة لا تعوض.