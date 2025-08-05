شكرا لمتابعة خبر عن رئيس نادي الطلاب بكامبريدج: الطلاب يعانون من الاستفزاز والعنصرية بالمنطقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس نادي الطلاب في كامبريدج، أسامة الصيعري، عن معاناة الطلاب من الاستفزاز والعنصرية بشكل مباشر وغير مباشر.

وجاءت تصريحات “الصيعري” على حلفية مقتل مواطن شاب طعناً في موقف للسيارات في بريطانيا.

وأضاف رئيس نادي الطلاب :” الحادثة مفجعة وغير متوقعة لأن المنطقة تعد آمنة، لذلك ننصح دائما باتباع إجراءات السلامة الأساسية مثل عدم الخروج في الليل متأخرا والحرص على الخروج في مجموعات، وتجنب الرد على أي استفزاز”، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن السلطات البريطانية قامت باعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم بالحادث، ووجهت شرطة كامبريدج تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض إلى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن أقدم على طعن الطالب السعودي في كامبريدج.

