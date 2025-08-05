شكرا لمتابعة خبر عن دكتور طلال المغربي: على الطلبة تجنب الغرباء واستخدام مواصلات آمنة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه رئيس الجمعية السعودية البريطانية للتسويق والإدارة، الدكتور طلال المغربي، نصائح هامة للطلاب المبتعثين، تزامنًا مع مقتل طالب مبتعث طعنًا في كامبريدج ببريطانيا.

وقال المغربي، في مداخلة له بقناة الإخبارية: “على الطلبة المبتعثين تجنب الأشخاص الغرباء، واستخدام وسائل مواصلات آمنة، والاستماع إلى النصائح، واتباع الإرشادات”.

ونوه المغربي بضرورة التعامل مع مكاتب موثوقة ومعتمدة من الجامعات، وذلك للطلاب الذين يرغبون في الإقامة مع أسر من الدول الأجنبية.

وتُوفي طالب سعودي مُبتعث في بريطانيا إثر تعرّضه لطعنة قاتلة في رقبته أثناء عودته إلى مقر سكنه في تمام الساعة 11:30 من مساء يوم الجمعة.

اقرأ أيضا :