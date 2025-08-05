الجوازات السعودية تطلب من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه الفئات من الوافدين. سيتم ترحيلهم حتى لو كانت إقاماتهم سارية الصلاحية

ابلغت المديرية العامة للجوازات المواطنين البلاغ عن خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين وذلك في إطار جهودها في تحسين الأمن.

الجوازات السعودية تطلب من المواطنين الإبلاغ عن هذه الفئات من المقيمين.. سيتم ترحيلهم حتى لو كانت إقاماتهم سارية الصلاحية

ويطبق الترحيل على المقيمين الذين يعملون لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها ويعد هذا انتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة، ويؤدي إلى الترحيل الفوري للمخالف والعمل لحسابهم الخاص دون ترخيص تؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما ذكرت ان ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة. تشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

وشددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين.

تدعو المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وتجنب ارتكاب أي من المخالفات المذكورة أعلاه.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.