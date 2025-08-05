أخبار من السعودية.. عاجل: استطلاع اليوم| مواطنون: استغلال الموسم وقلة الحجوزات وراء ارتفاع أسعار قصور الأفراح

اتفق عدد من الأهالي على أن أسعار قاعات الأفراح شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة من الإجازة، مؤكدين أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف الكهرباء والصيانة ومصاريف العمالة التي يتحملها أصحاب القاعات.



ولفتوا إلى أن قلة عدد الزواجات مقارنة بالمواسم السابقة، وتنامي المنافسة من الشاليهات التي تقدم بدائل تنافسية تساهم في ارتفاع الأسعار.

وأفاد خالد النجدي بأن ارتفاع تكاليف الكهرباء والصيانة والعمالة دفع أصحاب القاعات إلى رفع الأسعار، مؤكدًا أن قلة الزواجات أثرت بشكل

خالد النجدي

مباشر على دخل هذه القاعات، مما جعلها تلجأ إلى زيادة الأجرة لتعويض التكاليف المتزايدة.

وأشار إلى وجود اتفاق بين الطرفين على تفضيل إقامة حفلات الزواج بشكل عائلي أو للجانب النسائي فقط، كحل عملي للتخفيف من الأعباء المالية.