أخبار من السعودية.. عاجل: استطلاع اليوم| مواطنون: استغلال الموسم وقلة الحجوزات وراء ارتفاع أسعار قصور الأفراح

مواطنون: استغلال الموسم وقلة الحجوزات وراء ارتفاع أسعار قصور الأفراح
2025/08/05 19:37
اتفق عدد من الأهالي على أن أسعار قاعات الأفراح شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة من الإجازة، مؤكدين أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف الكهرباء والصيانة ومصاريف العمالة التي يتحملها أصحاب القاعات.
وأفاد خالد النجدي بأن ارتفاع تكاليف الكهرباء والصيانة والعمالة دفع أصحاب القاعات إلى رفع الأسعار، مؤكدًا أن قلة الزواجات أثرت بشكل مباشر على دخل هذه القاعات، مما جعلها تلجأ إلى زيادة الأجرة لتعويض التكاليف المتزايدة.
وأشار إلى وجود اتفاق بين الطرفين على تفضيل إقامة حفلات الزواج بشكل عائلي أو للجانب النسائي فقط، كحل عملي للتخفيف من الأعباء المالية.
مسؤولية أصحاب القاعات
من جهته، رأى عيسى بوحيدر أن المسؤولية تقع على أصحاب القاعات الذين يرفعون الأسعار، مشددًا على ضرورة التوجه إلى إقامة الزواج في المجالس العائلية الخاصة كبديل اقتصادي، خصوصًا لمن لا يستطيعون تحمل التكلفة العالية لقاعات الأفراح، مضيفًا أن الزواج لا يجب أن يكون حكرًا على القاعات الفخمة.
وأوضح عطية المالكي أن المنافسة بين قاعات الأفراح التي تسعى لتطوير ديكوراتها وتقديم ميزات إضافية أدت إلى ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن الحل يعود إلى اختيار الشاب لمكان مناسب يلبي احتياجاته دون تكاليف باهظة، مع التأكيد على أن البساطة في الزواج تعد خيارًا ناجحًا للتقليل من المصاريف.
ضغط الزواجات في الصيف
وذكر سعد مبارك أن ضغط الزواجات في فصل الصيف يساهم في رفع الأسعار، مقترحًا أن تتم إقامة الحفلات في الأيام العادية خلال فصول الدراسة لتخفيف الضغط على السوق وخفض التكلفة.
وأشار مشهور المالكي إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط أيضًا بزيادة الطلب وقلة المعروض من القاعات، ما دفع أصحابها إلى استغلال هذا الأمر ورفع الأسعار، خصوصًا في فترة الصيف التي تشهد كثافة في حفلات الزواج.
وأكد حسن بو جبارة أن توفر الشاليهات الأصغر حجمًا ساهم في تقليل الإقبال على قاعات الأفراح، مما أدى إلى رفع أسعار التأجير لتعويض النقص في المستأجرين.
وفي مقاربة مختلفة، قال ريان الذرمان إن ارتفاع أسعار القاعات دفع بعض الشباب إلى التفكير في استثمار المبلغ الذي سيُنفق على القاعة في السفر، ومن ثم إقامة وليمة بسيطة بعد العودة، معتبرًا هذه الخطوة خيارًا اقتصاديًا ذكيًا في ظل الظروف الحالية.