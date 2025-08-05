شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة جواهر بنت مساعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.