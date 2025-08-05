الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

تحذير عاجل من الارصاد السعودية: رياح نشطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس السعودية

سبق وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.