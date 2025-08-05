شكرا لقرائتكم خبر «جبل السمراء بحائل».. إطلالة بانورامية بإرث تاريخي عريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في شرق مدينة حائل القريب يقع «جبل السمراء» الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية بالمنطقة، الذي يمتد بطول متوسط وتضاريس مميزة تحيط بها السهول وبعض الشعاب والأودية، ليطل بشكل مباشر على مدينة حائل خلفية بانورامية تسطر جمال حائل وامتدادها الجغرافي، ويصبح مقصدا لزوار صيف السعودية 2025 تحت شعار «لون صيفك» في المنطقة.

ويرتبط جبل السمراء باسم «حاتم الطائي»، أشهر رموز الكرم العربي، الذي عاش في منطقة حائل خلال القرن السادس الميلادي، حيث كان يتخذ من الجبل «موقدته» ليلا كي يراها عابرو السبيل وترى من مسافات بعيدة، دعوة مفتوحة للطعام والمأوى، ليصبح جبل «السمراء» رمزا للكرم والضيافة، ومعلما ثقافيا يرتبط بإرث حاتم الطائي، يقصده السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها.

وعلى سفح جبل السمراء، يستقبل الزوار متنزه يعد من أكبر المتنزهات العامة في المنطقة، يمتد على مساحة واسعة تبلغ مليون م2، ويحتوي على بحيرة صناعية، ومساحات خضراء واسعة تضم مسارات مشي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومرابط خيل، ومسابح وشلالات، وكذلك 90 شاليها، إضافة إلى سوق شعبي، وملاهٍ ترفيهية، ومطاعم وكوفيهات، وساحات للفعاليات الموسمية، وجلسات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار من زوارها، خصوصا خلال أيام الإجازات السنوية.