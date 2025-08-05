شكرا لقرائتكم خبر وجهة سياحية جديدة في عسير تجمع الزراعة بالترفيه والثقافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قلب مركز «وادي ابن هشبل» شمال محافظة خميس مشيط، وعلى مساحة تمتد لأكثر من 300 ألف م2، يبرز المشروع السياحي الجديد «منتجع الوادي» وجهة نوعية ضمن فعاليات «صيف عسير 2025» تحت شعار «أبرد وأقرب».

يجمع المنتجع سحر الطبيعة وجمال التصميم، حيث يحتضن مزارع غناء تضم أكثر من 75 ألف شجرة تمثل 56 صنفا من الفواكه، من بينها التوت والفراولة، إلى جانب مشاتل قائمة وحديثة قيد الإنشاء تعزز تنوع الغطاء النباتي.

ويتميز المنتجع بجسر معلق Zipline يمكن الزوار من خوض تجربة فريدة بالتجول فوق المزرعة، بالإضافة إلى منطقة تسوق وعربات «جولف» تسهم في راحة وتنقل الزوار بين مرافق المشروع.

كما يضم مسرح «بلازما» للعروض الترفيهية، إلى جانب مواقع ألعاب للأطفال ومدينتي ألعاب جديدتين قيد الإضافة، مما يعزز خيارات الترفيه لجميع الفئات العمرية.

ويشتمل المنتجع السياحي كذلك على نزل فندقية فاخرة مستوحاة من الطراز الجبلي، مع خطط مستقبلية لتطوير نزل ريفية وفنادق وقرية تراثية ضمن مراحل المشروع القادمة، بما يسهم في توفير تجربة إقامة مميزة ومتنوعة للزوار.

وأوضح المشرف على منتجع «الوادي» هشبل بن تركي بن هشبل، أن انطلاق الفعاليات هذا العام يهدف إلى تقديم تجربة صيفية استثنائية، من خلال بيئة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة، وأشار إلى أن الفعاليات تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتنوع بين العروض الترفيهية، والأنشطة الثقافية، والتجارب التراثية التي تعكس هوية المنطقة وتعزز المشاركة المجتمعية.

وأكد آل هشبل أن مشروع المنتجع يمثل إضافة نوعية لوجهات صيف عسير، بما يقدمه من خدمات ومرافق ومواقع طبيعية خلابة، مبينا أن الفعاليات ستستمر طيلة الموسم الصيفي بما يتماشى مع تطلعات الزوار.