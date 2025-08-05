شكرا لمتابعة خبر عن محاكمة قاتل الطالب محمد القاسم في بريطانيا غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت مصادر، باحتمال بدء محاكمة المتهم في قتل الشاب محمد القاسم ليل الجمعة الماضي، يوم غد الأربعاء في المملكة المتحدة البريطانية.

وكشفت المصادر عن وصول والد الطالب الضحية إلى بريطانيا، لمتابعة استلام جثمان ابنه، فيما تواصل السفارة السعودية في المملكة المتحدة متابعة ملابسات الحادث، وتنسق مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان لذويه.

وكانت السلطات البريطانية قد ألقت القبض على رجلين عقب مقتل القاسم، على خلفية الحادث الذي استُدعيت له الشرطة في حديقة ميل مساء الجمعة الماضي، ويدرس القاسم في مدرسة “إي أف” الدولية للغات في كامبريدج، في مسار تدريبي يستغرق قرابة عشرة أسابيع.



