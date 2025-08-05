أخبار من السعودية.. بمساحة مليون م².. طرح مشروع لتربية الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء بشقراء

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.