أخبار من السعودية.. بمساحة مليون م².. طرح مشروع لتربية الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء بشقراء

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام القطاع الخاص، فرصة استثمارية في مجال تربية وتسمين الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، والاستفادة من الممكنات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتنمية المحتوى المحلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؛ مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
تفاصيل المشروع وكراسة الشروطوأوضحت الوزارة أن المشروع يقع في مساحة إجمالية تبلغ (مليون) متر مربع بمحافظة شقراء، منوهةً إلى أن 21 أكتوبر المقبل هو آخر موعد لاستلام العروض، وسيتم فتح المظاريف في 22 أكتوبر 2025م.
