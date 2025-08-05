أخبار من السعودية.. عاجل: جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن 53 وظيفة.. والتقديم حتى السبت

الوظائف المطلوبة

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، طرح (53) وظيفة على سلم الوظائف العام، وذلك عن طريق نقل الخدمات من الجهات الحكومية إلى الجامعة.حيث تشمل الوظائف: مصوري فوتوغرافي، حراس أمن، غواصين ومشرفي صحة وسلامة مهنية.ويستمر التقديم حتى يوم (السبت) تاريخ 15/02/1447هـ الموافق 09/08/2025م، من خلال موقع منصة مسار فقط من هنا.ولمزيد من التفاصيل زيارة موقع الجامعة من هنا.