المركز الوطني للنخيل والتمور يعلن استمرار العمل بالمنصة الرقمية للأسواق الموسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، المنظم لكرنفال بريدة للتمور، عن استمرار العمل بالمنصة الرقمية للأسواق الموسمية للعام الثاني على التوالي، وذلك في مقر الكرنفال بمدينة التمور ببريدة.

وأوضح المركز أن المنصة الرقمية؛ تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء في أسواق التمور الموسمية، من خلال توثيق التعاملات الكترونيا، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة الأسواق، وتيسير تجربة المستخدمين من مزارعين ومسوقين ومشترين.

وأشار المركز إلى أن المنصة تستند لـ6 أهداف رئيسة تشمل: تنظيم العلاقات التعاقدية، وتوثيق التعاملات الكترونيا، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين العمليات البيعية، وتعزيز الحوكمة وبناء الثقة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدعم القرار، وتسهيل عمليات التداول وتحسين تجربة السوق.

وتستهدف المنصة 3 فئات رئيسة: المزارعين، والمسوقين، والمشترين، مع إمكانية التسجيل الالكتروني المباشر دون رسوم عبر البوابة الرسمية للمنصة.

وبين المركز الوطني للنخيل والتمور، أن المنصة حققت في عامها الأول نتائج إيجابية تمثلت في توثيق آلاف التعاملات في عدد من الأسواق الموسمية، مما أسهم في بناء بيئة أكثر احترافية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التمور بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.