مهرجان العسل السابع عشر بالباحة يختتم فعالياته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات مهرجان العسل السابع عشر، الذي أقيم في متنزه غابة رغدان بمنطقة الباحة، وسط حضور كبير تجاوز 50 ألف زائر، ومشاركة 34 عارضا من النحالين من مختلف مناطق المملكة، وذلك بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وشكل المهرجان منصة اقتصادية وسياحية بارزة جسدت الثروة النحلية التي تزخر بها منطقة الباحة، وسلط الضوء على جودة العسل المحلي، كما شهدت فعالياته تفاعلا واسعا من الأهالي والزوار الذين تنقلوا بين أركان المعرض واستمتعوا بالعروض المتنوعة والأنشطة المصاحبة.

وفي ختام الفعاليات، قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على رعايته ودعمه المتواصل للمهرجان، ولوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، على ما يقدمانه من دعم واهتمام لتطوير قطاع النحل والعسل على مستوى المملكة.

وأكد أن النسخة السابعة عشرة من المهرجان حققت نجاحا كبيرا على مستوى الإقبال والمبيعات، حيث تم بيع أكثر من 8 أطنان من العسل خلال أيام المهرجان، بقيمة إجمالية تجاوزت مليونا ونصف مليون ريال، قدمها 34 نحالا حرصوا على عرض أجود أنواع العسل المحلي.

وأوضح المهندس الزهراني أن ما قدمه النحالون من منتجات ذات جودة عالية يعكس التطور الملحوظ في قطاع تربية النحل بالمملكة، مؤكدا استمرار دعم وتمكين النحالين من خلال الفعاليات النوعية التي تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع مستهدفات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.