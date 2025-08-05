شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات ملتقى «ميسان تجمعنا» الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني لأهالي محافظة ميسان تحت شعار «ميسان تجمعنا»، وذلك بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.

وسلطت الفعاليات الضوء على العديد من البرامج والعروض الفلكلورية التقليدية، التي تبرز ما تمتاز به المحافظة ومراكزها الستة: بني سعد، وحداد بني مالك، والقريع بني مالك، وثقيف، والصور، وأبو راكة.

كما شملت الفعاليات روزنامة متكاملة؛ روعي فيها التنويع بين مراكز المحافظة الستة وما تمتاز به من مقومات سياحية وزراعية وتاريخية، إضافة إلى أركان التسوق المتنوعة مثل: العسل والأركان التراثية والشعبية، واللوحات الفنية ومنتجات الأسر المنتجة، والصناعات الحرفية التقليدية، وذلك إدراكا لأهمية وتنمية هذه المقومات التي تمتاز بها المحافظة لتكون رافدا اقتصاديا وسياحيا وزراعيا وتاريخيا مهما.