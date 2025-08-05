شكرا لقرائتكم خبر «النحت على الخشب» حرفة تستقطب زوار مهرجان «بيت حائل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب جناح «النحت على الخشب» المشارك في فعاليات مهرجان بيت حائل «البيت بيتكم .. يا بعد حيي» في نسخته الثالثة، العديد من الزوار، ليقدم لهم نموذجا تراثيا من الحرف القديمة التقليدية التي مارسها الآباء والأجداد منذ الأزمنة الماضية.

وأوضح الحرفي صالح إبراهيم السعيد، أنه يمارس هذه الحرفة منذ 36 سنة، وأنتج العديد من المجسمات والأشكال المتنوعة التي استعرضها في العديد من الفعاليات والمهرجان بالمملكة وخارجها من الدول الخليجية والعربية والدولية.

وبين السعيد أنه يستخدم أغصان شجرة الأثل والزيتون في تكوين تلك المجسمات مستخدما الأزاميل وبعض المعدات اليدوية في أعماله التي تتراوح مدة تنفيذها من 3 أيام وحتى 30 يوما بحسب حجم القطع وأشكالها ونوعية الخشب المستخدم، مقدما شكره للقائمين على مهرجان بيت حائل على التنظيم المميز وإتاحة الفرصة لاستعراض حرفته الفنية الخشبية أمام الزوار والحضور.