شكرا لقرائتكم خبر انطلاق موسم عتيقة للتمور.. تحت شعار «من أرضنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من موسم عتيقة للتمور، تحت شعار «من أرضنا»؛ والهادف إلى إبراز المكانة الريادية للتمور في المملكة، التي تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 113 دولة وتُسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الزراعي.

كما انطلقت فعاليات حراج عتيقة عبر 16 مسارًا للدلالة، إضافة إلى المتجر الالكتروني للراغبين في الشراء والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء والمهتمين مع سهولة خدمات التوصيل.

ويُعدُّ موسم عتيقة للتمور، الذي يقام في قاعة المواسم الزراعية بسوق عتيقة المركزي في مدينة الرياض، إحدى مبادرات شركة الرياض للتعمير، بمشاركة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، إضافة إلى دعم وتمكين أمانة منطقة الرياض بوصفها شريك التمكين للموسم، إلى جانب هيئة فنون الطهي، والهيئة السعودية للسياحة متمثلة في «روح السعودية».

ويمتد الموسم 4 أشهر بالتزامن مع مواسم جني التمور وخرافها، مما يجعله أطول سوق موسمي للتمور على مستوى المملكة، وجامعا لإنتاج مناطق المملكة من التمور، إلى جانب كونه منصة تجمع بين التجار والمزارعين والمستهلكين، ويجسد نموذجا للتكامل المؤسسي في دعم قطاع التمور وتفعيله كأداة تنموية واقتصادية.

وتقام فعاليات الموسم على مساحة تتجاوز 10,000 م²، تشمل قاعة مكيفة على مساحة 2,500 م²، تمكن من خلالها أكثر من 65 تاجرا ومزارعا من عرض منتجاتهم عبر مبسطات بيع التجزئة.

ولتعزيز التجربة العائلية وإثراء المحتوى التفاعلي للموسم، تم تخصيص منطقة متكاملة للأطفال تتضمن أنشطة تعليمية وترفيهية مثل زراعة النخيل، وورش التلوين، وتجارب الطهي، ومسرحيات تراثية تفاعلية، إلى جانب عروض ترفيهية متنوعة ومشاركة فاعلة من الأسر المنتجة، وعربات المأكولات التي تقدم أطباقا سعودية تقليدية، مما يضفى على الموسم طابعا احتفاليا ومجتمعيا متكاملا.