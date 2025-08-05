شكرا لقرائتكم خبر 2496 مشاركا ومشاركة في ماراثون «معالم» بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة أبها انطلاق فعاليات ماراثون «معالم» في نسخته الجديدة، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، بمشاركة 2496 متسابقا ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في تجربة رياضية وثقافية واجتماعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، إلى جانب استكشاف أبرز المعالم الطبيعية والحضارية في منطقة عسير.

واختيرت مدينة أبها لتنظيم النسخة الحالية من الماراثون كونها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، لما تتميز به من تنوع بيئي وثقافي وأجواء معتدلة، جعلت منها محطة مثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية والسياحية.

وتضمن الماراثون 3 مسارات تنافسية (5 و10 كلم، و21 كلم)، تنافس خلالها المشاركون في أجواء حماسية وسط تفاعل جماهيري.

وحظي الحدث بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل تنظيم الماراثون، إلى جانب مساهمة الفرق التطوعية لضمان سلامة المشاركين. كما شاركت جمعية «اعتناء» لرعاية مرضى السكري بعدائين من فئة مرضى السكري، في رسالة توعوية تؤكد أهمية ممارسة الرياضة للجميع.

ويعد ماراثون «معالم» إحدى المحطات المتنقلة ضمن مبادرة «معالم ماراثون»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مقومات المدن السعودية من خلال أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية تسهم في دعم السياحة الداخلية، وتحفيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ الهوية المحلية، بما يعكس صورة المملكة وجهة رياضية وثقافية عالمية.