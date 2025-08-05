شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يختتم برنامج الشباب الصيفي بعرض 5 أفلام قصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) «برنامج الشباب الصيفي 2025 م» بنسخته الرابعة، وذلك بمشاركة 30 شابا وشابة خاضوا تجارب تعليمية امتدت لـ126 ساعة تدريبية خلال المدة من 7 يوليو حتى 31 يوليو 2025م، على أيدي 28 خبيرا من مختلف التخصصات.

وأوضحت رئيسة وحدة برامج التعلم بإثراء نوف الجامع، أن البرنامج هدف لتوسيع آفاق المشتركين بمهن الصناعة الثقافية، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب عملية واكتساب المعرفة في المجال الثقافي والإبداعي، من خلال لقاء الخبراء، إضافة إلى 10 ورش عمل في مجالات متعددة لتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وبينت أن البرنامج صمم بمنهجية التعلم الإبداعي ليتناسب مع الفئة العمرية للمشتركين، حتى يقدم لهم رؤية عميقة حول أساسيات القطاع الثقافي، ويتيح لهم الخبرة العملية في مجالات تعد محل اهتمامهم بهدف اكتشاف ذواتهم، وذلك عبر تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية.

واستعرض الحفل الختامي 5 أفلام قصيرة قام المشاركون بصناعتها بدءا من مرحلة كتابة الفكرة مرورا بالإخراج والتصوير وصولا إلى مرحلة المونتاج.

يذكر أن البرنامج يواصل جهوده من خلال تنظيم اللقاءات الشهرية المعرفية مع المشاركين والتي ستستمر طوال العام، سعيا لإتاحة الفرصة المتجددة للتعلم ولتعزيز التواصل مع نخبة من الخبراء المحليين؛ بهدف تعميق تجربتهم التي خاضوها طوال مدة البرنامج.