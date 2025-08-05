شكرا لقرائتكم خبر «البيئة»: تجاوب يتجاوز 93% مع أكثر من 199 ألف مكالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قنوات التواصل التابعة لها استقبلت 199,314 مكالمة خلال النصف الأول من 2025م، بنسبة تجاوب وصلت إلى 93%، ومتوسط سرعة استجابة بلغ 12 ثانية فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التعامل مع استفسارات وبلاغات المستفيدين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قنوات التواصل التابعة لها استقبلت 199,314 مكالمة خلال النصف الأول من 2025م، بنسبة تجاوب وصلت إلى 93%، ومتوسط سرعة استجابة بلغ 12 ثانية فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التعامل مع استفسارات وبلاغات المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن متوسط وقت المكالمة بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ، وأن المكالمات تنوعت بين الاستعلام والشكاوى والبلاغات. وأشارت إلى أن الإحصائيات خلال تلك الفترة شملت 44,595 محادثة مباشرة عبر المنصات الرقمية، و13,484 تفاعلا عبر منصة (X)، فيما بلغ عدد إجمالي التذاكر 18,220 تذكرة، جرى حل 99.8% منها بكفاءة عالية. وأكدت وزارة «البيئة» أن هذه الأرقام تعكس التزامها برفع مستوى رضا المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ضمن جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التواصل التفاعلي مع المواطنين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

