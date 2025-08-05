شكرا لقرائتكم خبر وزارة «البيئة» تطلق برنامج التمكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التمكين لمنظمات القطاع غير الربحي، وذلك من خلال إقامة 26 ورشة عمل متخصصة في 11 منطقة مختلفة من مناطق المملكة؛ بهدف رفع كفاءة الجمعيات الأهلية، وتعزيز دورها التنموي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أنها ستقيم 8 ورش في منطقة الرياض، و8 في منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، و4 ورش في منطقتي المدينة المنورة وعسير، إلى جانب 6 ورش تقام في مناطق تبوك، القصيم، جازان، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وذلك؛ لضمان شمولية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من منظمات القطاع غير الربحي.

وتتناول الورش مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمثل احتياجات فعلية للمنظمات، من أبرزها: تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وبناء الشراكات والتسويق للمنظمات، والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى موضوعات الحوكمة، الاستدامة المالية، وتفعيل التطوع الاحترافي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعزيز المهارات المؤسسية والتنظيمية للعاملين في القطاع، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي كبير واستدامة في العمل غير الربحي.