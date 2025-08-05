شكرا لقرائتكم خبر فريق Yangon Galacticos يتوج بلقب بطولة PUBG Mobile ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق Yangon Galacticos بلقب بطولة PUBG Mobile، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، وذلك بعد أداء استثنائي على مدار أيام المنافسة، إذ نجح فريق ميانمار في حصد المركز الأول، وجائزة مالية قدرها 500,000 دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في تصنيف الأندية.

وجاء في المركز الثاني فريق Weibo Gaming الصيني، الذي نال جائزة مالية بلغت 250,000 دولار و750 نقطة، بينما حل فريق Alpha Gaming، أيضا من الصين، في المركز الثالث بجائزة 150,000 دولار و500 نقطة، وجاء رابعا الفريق الكوري DRX، الذي حصل على 120,000 دولار و300 نقطة.

وعقب ختام المنافسات توج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، الكأس للفريق البطل وسط أجواء احتفالية شهدت حضورا جماهيريا مميزا في صالة ألعاب STC.