لاعبو Yangon Galacticos جائزة الـ500 ألف نقلة نوعية للفريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعبو فريق Yangon Galacticos أن فوزهم بلقب بطولة PUBG Mobile ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية، إنجاز تاريخي غير مسبوق لهم، وأسهم في تسليط الضوء على مشهد الرياضات الالكترونية في دولتهم ميانمار.

وأعرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق هذا اللقب العالمي، مشيرين إلى أن شعورهم لا يمكن وصفه بأنهم أصبحوا أبطال العالم في لعبة PUBG Mobile.

وقالوا: إن الجائزة المالية البالغة 500 ألف دولار ستحدث نقلة نوعية في مسيرة الفريق، وستجذب الكثير من الرعاة والداعمين خلال الفترة المقبلة، وستمنحهم دفعة قوية للمواصلة على المستوى الاحترافي.

وتطرق اللاعبون إلى اللحظات الحاسمة في المباراة النهائية، حيث استغلوا ضغط الجمهور الكبير في القاعة لصالحهم، إذ تحول التشجيع إلى طاقة إيجابية رفعت من معنوياتهم ومع مرور الوقت خلال المنافسات النهائية، بدؤوا يلاحظون تراجع الفرق المنافسة وخروجها من الخريطة واحدا تلو الآخر، ما أشعرهم بقرب الحسم وبدؤوا بالفعل الاحتفال داخليا قبل إعلان الفوز رسميا.