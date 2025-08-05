شكرا لقرائتكم خبر «هنا ألعابنا.. وهنا بدأ كل شيء».. الزوار يلامسون ذاكرة الطفولة في ريترو بارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في زاوية تنبض بالحنين وسط أجواء التكنولوجيا الحديثة في كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، يقف جناح «ريترو بارك» ليأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن، تعيد إلى الأذهان البدايات الأولى لعالم الألعاب الالكترونية، من خلال أجهزة وألعاب شكلت ذاكرة جيل كامل.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار إلى الجناح، حيث عاشوا تجارب تفاعلية مع ألعاب كلاسيكية كانت رائجة في تسعينات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة، وسط أجواء مليئة بالذكريات والصور القديمة والموسيقى التقليدية الخاصة بتلك الألعاب.

وأوضح أحد الزوار في حديثه لـ»واس» قائلا: «أشعر بأنني عدت عشرين عاما إلى الوراء، حين كانت المتعة في أبسط صورها، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو رسوميات معقدة»، مشيرا إلى تجربة اللعب هنا أعادت له مشاعر الطفولة بكل تفاصيلها، وأنه ممتن لهذا التنظيم الرائع والإقبال الكبير الذي يعكس شغف الناس بمثل هذه التجارب.

من جانبها عبرت إحدى الزائرات التي تعد من جيل الألفية الجديدة، عن دهشتها من بساطة الألعاب القديمة قائلة: لم أكن أتوقع أن ألعابا بهذا القدر من البساطة قادرة على تقديم هذا المستوى من التحدي والمتعة.

وأضافت «جربت (تيترس) و(باك مان) للمرة الأولى، وشعرت بأنني أحتاج إلى تركيز مختلف تماما عن الألعاب الحديثة».

وبين زائر آخر «من الجميل أن يشاهد الجيل الجديد كيف كنا نلعب ونستمتع، رغم أن كل شيء كان يحتاج إلى إعداد طويل، من توصيل الأسلاك الكثيرة إلى ضبط ألوان الشاشة، ومع ذلك كنا ننتظر دورنا لساعات دون أن نشعر بالملل».

ويضم جناح ريترو بارك مجموعة متنوعة من الأجهزة القديمة مثل «نينتندو» و»سيغا» و»أتاري» و»بلايستيشن 1»، كما صمم الجناح ليحاكي غرف الألعاب في المنازل القديمة، مع وجود شاشات أنبوبية وكراسي كلاسيكية وموسيقى 8-بت الشهيرة التي رافقت تلك المرحلة.

يذكر أن الجناح ضمن المناطق التفاعلية المصاحبة للبطولة العالمية، في إطار حرص المنظمين على تقديم تجربة ثقافية وترفيهية تتيح للزوار استكشاف جذور الألعاب الرقمية، والربط بين أجيال الأمس واليوم في قالب واحد يجمع الذكرى بالمتعة الحاضرة.