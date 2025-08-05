شكرا لقرائتكم خبر لاعبو Team Falcons: دعم الجماهير كان حاسما.. ونطمح لحصد المزيد من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر لاعبو فريق Team Falcons عن سعادتهم الغامرة بتحقيق لقب بطولة Overwatch 2، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية في نسختها الثانية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، عقب الفوز في المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأكد اللاعبون أن الوصول إلى هذه المرحلة بعد اجتياز التصفيات النهائية، منحهم دفعة معنوية كبيرة وحافزا قويا لتحقيق اللقب، مشيرين إلى أن الفريق استخلص دروسا مهمة من مشاركاته السابقة، وركز هذا الموسم على تعزيز الجوانب الدفاعية، واختيار الخرائط التي تتماشى مع أسلوب لعبه.

وشدد اللاعبون على أن الحضور الجماهيري الكثيف كان عنصرا فاعلا في دعم الفريق، موضحين أنهم شعروا بقوة التشجيع في كل لحظة من لحظات المباراة، وأن هتافات الجماهير أسهمت في رفع معنوياتهم، بل وكان لها تأثير مباشر في إرباك المنافسين.

واختتم لاعبو Team Falcons تصريحاتهم بالتأكيد على طموحهم الكبير لمواصلة حصد البطولات، وتحقيق نتائج متميزة في ما تبقى من منافسات الموسم العالمي الحالي.