شكرا لقرائتكم خبر Team Falcons يتوج بلقب بطولة 2 Overwatch ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق Team Falcons بلقب بطولة Overwatch 2، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره القادسية بنتيجة 4 - 0، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية EWC في الرياض، ليحصد المركز الأول وجائزة مالية بلغت 400,000 دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب الأندية العالمي.

وواصلت الأندية السعودية تألقها في البطولة، وجاء فريق القادسية في المركز الثاني بعد أداء قوي، نال على إثره 180,000 دولار و750 نقطة، فيما ظفر فريق Twisted Minds بالمركز الثالث عقب تفوقه في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصل على 100,000 دولار و500 نقطة، وحل فريق T1 الكوري الجنوبي رابعا، مكتفيا بجائزة مالية قدرها 60,000 دولار و300 نقطة، في ختام منافسات شهدت إثارة عالية وتنافسا على أعلى المستويات.

ويعد هذا التتويج الثلاثي للأندية السعودية إنجازا نوعيا يجسد تصاعد مستوى الفرق الوطنية، ويجسد الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضات الالكترونية في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030 في جعل المملكة مركزا عالميا للرياضات الرقمية.