شكرا لقرائتكم خبر «مطبخ الطاهي» يجذب الأطفال في معرض المدينة المنورة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي ركن «مطبخ الطاهي» في جناح الطفل بمعرض المدينة المنورة للكتاب 2025 بتفاعل لافت من الأطفال، ضمن سلسلة الأنشطة التفاعلية المصاحبة للمعرض، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في إطار حرصها على دمج التعلم باللعب وربط الثقافة بالهوية المحلية.

ويتيح الركن لليافعين فرصة تجريب إعداد وصفات بسيطة باستخدام تمر المدينة المنورة، من خلال ورش عمل متخصصة تشرف عليها فرق تدريبية تراعي سلامة الأطفال وقدراتهم العمرية.

ويتعلم المشاركون تحضير كرات التمر المغمسة، والتمر المحشو بالمكسرات، والوجبات التمرية الخفيفة باستخدام الخبز، مع التركيز على الخطوات الصحية وطرق التقديم الإبداعي.

ويهدف النشاط إلى تعزيز المهارات الحسية والحركية لدى الطفل، وتنمية الوعي الغذائي والذوقي، إضافة إلى ترسيخ الارتباط بالمنتج المحلي، بوصف التمر عنصرا أساسيا في الهوية الغذائية والثقافية للمدينة المنورة.

ويأتي هذا الركن ضمن برنامج ثري موجه للأطفال في المعرض، يشمل ورش عمل، ومساحات سردية، وألعابا تعليمية، تندرج جميعها ضمن توجه الهيئة لإيجاد بيئة معرفية مشوقة تشجع على التعلم الذاتي والاكتشاف.