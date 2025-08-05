شكرا لقرائتكم خبر «معمل الحكايا» في «كتاب المدينة» يربط خيال الأطفال بالعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل ركن «معمل الحكايا» بجناح الطفل في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 استقطاب الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

ويهدف الركن إلى تحفيز الخيال الإبداعي لدى الأطفال عبر نشاط سردي تفاعلي، يتيح لهم تأليف قصص قصيرة من وحي خيالهم، بالاعتماد على عناصر القصة التي يتعرفون عليها ضمن تجربة تعليمية مرئية عبر الشاشة التفاعلية أمامهم.

ويخوض المشاركون في «معمل الحكايا» تحديات أدبية مبسطة تساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع التعرف على بنية القصة، وأركانها الأساسية مثل الشخصيات، والحبكة، والمكان، والزمان، وصولا إلى النهاية، في بيئة مشوقة تجمع بين التعلم واللعب.

كما يسهم النشاط في تعزيز المعجم اللغوي للأطفال، وزيادة مفرداتهم العربية، بأسلوب تطبيقي عملي، يشجعهم على الاعتزاز بلغتهم الأم، وتعميق ارتباطهم بها، بوصفها وسيلة تعبير جمالية ووسيطا لصناعة الإبداع.

ويؤكد المشرفون على الركن أن هذه المبادرة تستهدف غرس حب الحكاية والقراءة لدى الأطفال، وإعدادهم لخوض تجارب أدبية مبكرة، يمكن أن تنمو لاحقا إلى أشكال أكثر نضجا من الكتابة والتعبير.

ويأتي «معمل الحكايا» ضمن عدد من الأركان التفاعلية التي يوفرها جناح الطفل هذا العام، في إطار حرص الهيئة على بناء علاقة صحية بين الأجيال الجديدة والكتاب، من خلال أساليب تعليمية حديثة تعزز الشغف بالمعرفة وتكسر الحواجز التقليدية بين الطفل والقراءة.