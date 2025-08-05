شكرا لقرائتكم خبر «الحرفي الصغير» يصنع الإبداع في جناح الطفل بمعرض المدينة المنورة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل ركن «الحرفي الصغير» في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 تدريب صغار الزوار وإمتاعهم، في أجواء تجسد تفاعلا واسعا منهم ومن أولياء أمورهم، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات التفاعلية التي يقدمها البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأتاح هذا الركن للناشئة من الجنسين فرصة خوض تجربة عملية في عدد من الحرف اليدوية البسيطة، من خلال ورش تجمع بين الجانب المهاري والقيمي.

وتتنوع الأنشطة المقدمة داخل الورشة، ويتعلم اليافعون صناعة الأساور الملونة من الخرز للفتيات، وصناعة السبح والميداليات وقواعد الأكواب، باستخدام خامات بسيطة وآمنة، فيما يتولى فريق من المدربين والمدربات المختصين تقديم شرح توجيهي مبسط للمستهدفين، قبل أن يفسح المجال لهم لتطبيق ما تعلموه، وسط أجواء من الحرية الإبداعية والتشجيع.

ويحرص الركن على تعزيز المهارات اليدوية لدى هذه الفئة العمرية، وتنمية حسهم الفني، من خلال تجارب مباشرة تشجعهم على الاعتماد على الذات، وفهم مراحل العمل، وتنمية الدقة في التنفيذ.

وأشاد عدد من أولياء الأمور والزوار بالتجربة، لافتين النظر إلى أن العمل اليدوي لا يزال يحمل قيمة وجدانية وتربوية عالية، خصوصا حين يكون ناتجا عن جهد طفل بدأ التعرف على قيمة الجهد، ومعنى الصبر والاعتزاز بما تنتجه يداه، ورأوا في هذه الورش وسيلة غير مباشرة لغرس احترام التراث المحلي، والحرف التقليدية التي كانت جزءا من نسيج المجتمع المدني في فترات سابقة.

وأكد القائمون على الورشة أن الأهداف تمتد أبعد من الجانب المهاري، إذ تسهم هذه الفعاليات في غرس مفاهيم مثل: الإنجاز الذاتي، والمثابرة، والابتكار، وتقديم الحرفة اليدوية في إطار مرح تعليمي يعزز ثقة الطفل بنفسه، ويوجد علاقة جديدة بينه وبين مفاهيم «التعلم بالممارسة».

وتعد ورشة الحرفي الصغير واحدة من أبرز المحطات اليومية في جناح الطفل، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات الأخرى مثل: القراءة المصورة، وورش الفنون، والمجالس الحوارية المبسطة، والأنشطة التعليمية المصممة للفئات العمرية الصغيرة.

يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 يفتح أبوابه للزوار يوميا من الثانية ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمر حتى الرابع من أغسطس الحالي، ويقدم على مدى أيامه برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويجمع بين النشر والتجريب والابتكار.