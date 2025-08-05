شكرا لقرائتكم خبر انطلاق برنامج «مزن» الصيفي في المدينة لتنمية مهارات الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية أطفال طيبة - إحدى مبادرات جمعية البر بالمدينة المنورة -، برنامج «مزن» الصيفي، وهو برنامج نوعي يعنى بتنمية مهارات الأطفال الإبداعية والتواصلية، في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ويأتي البرنامج تحت شعار «صيف يلهم وينمي»، مقدما تجربة متكاملة تشمل الكتابة الإبداعية، والأداء المسرحي، والتدريب على الإلقاء، والتغطية الإعلامية، والتعبير الذاتي، بما يسهم في تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتنمية شخصيته، واكتشاف مواهبه.

ويستهدف «مزن» أطفال المدينة المنورة من عمر 7 إلى 12 عاما، ضمن إطار تربوي وإشرافي يضمن جودة التجربة وملاءمتها لاحتياجاتهم.

وأوضح القائمون على البرنامج أن «مزن» لا يقتصر على الترفيه، بل يسعى إلى تقديم محتوى ثري يسهم في صقل المهارات اللغوية والقيادية لدى الأطفال، مع التركيز على العمل الجماعي، والتفكير النقدي، وتنمية الخيال الإبداعي.

ويستمر البرنامج طوال فترة الصيف، من خلال مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية التي تختتم بعروض ومخرجات فنية وإعلامية من إنتاج الأطفال أنفسهم.