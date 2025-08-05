شكرا لقرائتكم خبر هيئة التخصصات الصحية تصدر تقارير أداء طلاب وخريجي الكليات الصحية في الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تقارير أداء طلاب وخريجي الكليات الصحية في الجامعات السعودية لعام 2025م، بحسب نتائج طلابها في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان، والطب البشري، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات الطبية.

وتصدرت جامعة الملك سعود المركز الأول في متوسط الدرجات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة لعام 2025م في تخصص الطب البشري وتخصص طب الأسنان، فيما تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص التمريض، كما حصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على المركز الأول في تخصص الصيدلة وتخصص المختبرات الطبية.

وتعد الاختبارات مؤشرا مهما للأداء العام للجامعات، والإسهام بشكل مباشر في تقييم جودة المخرجات التعليمية، حيث يطلب من طلاب الجامعات في مختلف التخصصات الصحية إجراء اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (SLE) لتقييم المعلومات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم.

ويأتي التقرير ترسيخا لجهود الهيئة في إتاحة المعلومات والبيانات التي تساعد على المواءمة مع القطاع الأكاديمي الصحي، وتعزز من الفرص التطويرية للمخرجات التعليمية، ويمكن الاطلاع على التقارير عبر موقع الهيئة الالكتروني.