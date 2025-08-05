شكرا لقرائتكم خبر الأكاديمية السعودية للتجزئة تطلق برامج تدريبية نوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأكاديمية السعودية للتجزئة، إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية القصيرة وبرامج الدبلوم المشارك، بدعم كلي أو جزئي من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع التجزئة.

وتتضمن البرامج الجديدة مسارات مهنية متخصصة تشمل مجالات مثل: مدير علامة تجارية، ومدير منطقة، ومدير معرض، وممثل مبيعات، وتمتد برامج الدبلوم المشارك لمدة 12 شهرا، بينما تتراوح مدة الدورات التطويرية بين يوم إلى 5 أيام، وتركز على تنمية المهارات الأساسية، في حين تمتد الدورات التأهيلية من شهر إلى 6 أشهر؛ وتهدف إلى تعزيز قدرات العاملين وتطوير خبراتهم في القطاع.

وأكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية السعودية للتجزئة هند الضبعان، أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع رؤية الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل وتسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن بالمعرفة والمهارات العملية التي ترفع من كفاءتهم وتزيد فرصهم الوظيفية.

وأضافت أن الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية تمثل دعما استراتيجيا مهما لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للباحثين عن عمل.

وتتميز البرامج بدمجها بين الجانب النظري والتطبيقي، مع توفير خيارات تدريب مرنة في مواقع العمل أو داخل مقار الأكاديمية، إضافة إلى منح المتدربين شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و «City&Guilds» البريطانية الرائدة في مجال اعتماد البرامج المهنية، بما يعزز موثوقية البرنامج ومكانة الخريجين في سوق العمل.

ودعت الأكاديمية الراغبين في التسجيل إلى زيارة موقع الأكاديمية الالكتروني للاطلاع على تفاصيل البرامج وإتمام التسجيل عبر موقعها الالكتروني.

وتعد الأكاديمية السعودية للتجزئة إحدى أكاديميات الشراكات الاستراتيجية غير الربحية، التي تم تأسيسها بالشراكة مع المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.