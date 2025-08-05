شكرا لقرائتكم خبر برنامج «أساسيات الذكاء الاصطناعي» بجامعة الملك عبدالعزيز يستقطب أكثر من 1000 مشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، بالتعاون مع مايكروسوفت وبدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من غير المتخصصين، بعنوان «أساسيات الذكاء الاصطناعي».

ويهدف البرنامج إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من تدريس مفاهيم الذكاء الاصطناعي لطلابهم بأساليب مبسطة ودون الحاجة لخبرة برمجية.

وتجاوز عدد المسجلين في البرنامج 1000 عضو هيئة تدريس من مختلف مناطق المملكة، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير حرصهم على التطوير المهني واستشراف مستقبل التعليم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ويشارك في البرنامج عدد من أبرز الجامعات والكليات في المملكة منها: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة طيبة، جامعة أم القرى، جامعة جدة، كليات بريدة، جامعة الطائف، جامعة المعرفة، جامعة بيشة، جامعة الملك سعود، جامعة الملك خالد، جامعة دار العلوم الأهلية، والجامعة العربية.