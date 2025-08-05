شكرا لقرائتكم خبر «موهبة»: المملكة تحصد 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد المنتخب السعودي للرياضيات، ممثلا في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، 10 جوائز دولية، بينها 6 ميداليات برونزية و4 شهادات تقدير، في النسخة الـ37 من أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2025، بمشاركة 335 طالبا وطالبة يمثلون 37 دولة.

وفاز بالميداليات البرونزية الست أحمد فريد الخلاوي من تعليم جدة، ويوسف أيمن بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، وعبدالسلام عبدالله السلمي من تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من تعليم الشرقية، وأحمد سعد الشهري من تعليم الرياض، وإلياس شاكر الفرج من تعليم الشرقية.

وحصل عبدالله طارق العامر، ومحمد أحمد الغامدي من تعليم الشرقية، وفاطمة حسن بوعلي من تعليم الأحساء، ويوسف فريد الخلاوي من تعليم جدة على شهادات التقدير الأربع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يعد أحد أهم برامج المؤسسة النوعية، ويستهدف إعداد الطلبة الموهوبين وتمكينهم في تخصصات علمية دقيقة، من خلال مسارات تدريبية متقدمة ومكثفة، بإشراف نخبة من المدربين المحليين والخبراء الدوليين.

ويعد أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، الذي يقام عن بعد، من أبرز المسابقات العلمية في الرياضيات، ويهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين وتشجيعهم، وتعزيز العلاقات الدولية بين الطلاب والمعلمين، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال العلمي الحيوي.

ويعزز هذا الإنجاز حضور المملكة المتزايد في المحافل العلمية الدولية، ويجسد التزامها بالاستثمار في العقول الوطنية، ودعم مسيرة التميز والابتكار، ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الإبداع والموهبة.