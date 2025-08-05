شكرا لقرائتكم خبر «آفاق المالية» تستحوذ على محفظة استثمارية في مجال رأس المال الجريء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت شركة «آفاق المالية»، المرخصة من هيئة السوق المالية (CMA)، بشكل كامل على محفظة استثمارية في مجال رأس المال الجريء، ضمن صفقة تمت هيكلتها وإتمامها مع شركة كوتيلدون للاستشارات الإدارية.

وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة من حيث الدخول والخروج الكامل لمحفظة رأس المال الجريء، مما يمثل خطوة محورية في تطوير مشهد الاستثمار المحلي والإقليمي.

وقال المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة كوتليدون حسن إكرام «تعد هذه أول عملية تخارج من نوعها في المنطقة، ودليلا واضحا على أن أحداث السيولة (Liquidity Events) في هذا القطاع أصبحت واقعية وقابلة للتحقيق».

وتحمل هذه الصفقة رسالة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من تطور منظومة رأس المال الجريء، وبالنسبة للمستثمرين الدوليين، فهي تأكيد لوجود مسارات تخارج موثوقة، أما بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهي إثبات أن الشركات المدعومة برأس المال الجريء قادرة على تحقيق عوائد واقعية، مما يشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز التفاعل مع المنظومة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في إعادة تدوير رأس المال، وتشجع على إنشاء صناديق جديدة، وتعزز التوافق بين المؤسسين ومديري الصناديق والمستثمرين المؤسسيين، إضافة إلى دعم طموح المملكة المستمر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا للابتكار ورأس المال الخاص.