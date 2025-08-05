شكرا لمتابعة خبر عن مختص يروي قصة ‏ضيف إيطالي تأثر عندما شاهد الكل يبتسم له في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور محمد العامر، باحث في مجال السياحة والسلوك وتجربة السائح، قصة ‏ضيف إيطالي تأثر عندما شاهد الكل يبتسم له في المملكة.

وقال الدكتور محمد العامر، عبر برنامج “الشارع السعودي”، أن الضيف الإيطالي سأله هل هناك كورسات لتعليم الابتسام الدائم أم يعطونكم أموال، ليجيبه بأن الأمر ليس كذلك ولكن الابتسام في ثقافتنا وديننا.

وأضاف العامر، أنه: “من الخطأ رفع سقف التوقعات لدى السائح الأجنبي، بعضهم يعتقد أن السكن والنقل والأكل يقدم مجانًا!”.