النمر يكشف السبب وراء وفاة طبيب وزوجته اختناقاً داخل سيارة بالرياض

الرياض - علي القحطاني - علق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين على الحادث المأساوي الذي راح ضحيته طبيب وزوجته إثر اختناقهما داخل مركبتهما نتيجة تسرب غاز من مكيف السيارة، أثناء انتظارهما طلب وجبة طعام أمام أحد المطاعم في الرياض.

وقال النمر :”السبب الأول للوفاة داخل المركبة لشخصين معاً هو تسمم غاز أول أكسيد الكربون الذي قد يدخل من شقوق بسبب صدأ او تآكل في نظام تصريف عادم السيارة مع فتحات التكييف خصوصاً في السيارات القديمة والمشكلة الكبرى أن هذا الغاز ليس له لون ولا طعم ولارائحه ولايمكن الانتباه له…وهذه الحالة شاهد عيان”٠

‏وأصاف” غازات التبريد المستخدمة في تكييف السيارات مثل R134a أو R1234yf لا تُعتبر عادةً سامة بدرجة كافية لتسبب الوفاة في الظروف العادية وهي مصممة لتكون آمنة نسبياً عند استخدامها في أنظمة التكييف المغلقة حتى ولو كان مع إعادة تدوير الهواء الا اذا كان مصحوباً بإحتراق وذلك الاحتمال مستبعد في هذه الحالة”٠

‏ووجه النمر تعليمات سلامة وأمان:

‏١.لا تشغل المحرك في مكان مغلق (حتى لو دقيقة).

‏٢.إذا توقفتَ لفترة طويلة والمكيف شغال..اجعل النوافذ تفتح قليلاً.

‏٣.افحص نظام العادم سنوياً،خاصة في السيارات القديمة.

‏٤.لا تنم داخل السيارة والمحرك يعمل ابداً.

‏٥.يمكن تركيب كاشف غاز أول اكسيد الكربون صغير يعمل بالبطارية داخل السيارة.

‏٦.إذا شعرت بالدوخة أو الغثيان أو الصداع أثناء الجلوس في السيارة، اخرج فوراً للهواء الطلق.

