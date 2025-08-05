شكرا لمتابعة خبر عن مقتل شاب مسلم طعناً في بريطانيا بعد واقعة المبتعث السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لاقى شاب عمره 19 عامًا مصرعه طعناً في موقف للسيارات، في بريطانيا حيث قامت السلطات باعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم بالحادث.

جاء ذلك بعدما وجهت شرطة كامبريدج تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض إلى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن أقدم على طعن الطالب السعودي في كامبريدج محمد يوسف القاسم حتى الموت، في حادث وصفتها الشرطة بأنه ”غير مبرر“.

‎وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن الشاب المسلم محمد أفضال توفي بعد الهجوم الذي وقع في شارع ماركت في بوري حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت البريطاني الصيفي يوم الجمعة”.

‎وأضافت الشرطة أنه تم القبض على خمسة رجال، جميعهم يبلغون من العمر 19 عاما، فيما يتصل بالهجوم، وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم بكفالة.

وتوفي “أفضال”، المعروف بين أحبائه باسم عيسى، متأثرا بجراحه التي أصيب بها طعنا في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أسرته حصلت على الدعم من ضباط متخصصين.

وقال المفتش جون تشارلتون: “لقد عمل الضباط بلا توقف خلال الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل”.