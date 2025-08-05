أخبار من السعودية.. "مكة الصحي".. مركز الفحص الشامل يقدم خدماته لـ16 ألف مستفيد خلال 6 أشهر

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:35 مساءً كتب شريف احمد - قدم مركز الفحص الشامل التابع للإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي بتجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لـ 16,525 مستفيد ومستفيدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م، حيث أظهرت الإحصائيات توزيعاً متوازناً بين الجنسين، لتبلغ نسبة الذكور 49% والإناث 51%، مما يعكس شمولية الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع. إنجازات لافتة في خدمات الفحص الشامل وأوضح تجمع مكة الصحي أن المركز يواصل تحقيق إنجازات لافتة في تقديم خدمات الفحص الطبي الشامل، مما يؤكد دوره الحيوي في تعزيز الصحة العامة بالمجتمع، كما يقدم خدماته الوقائية من خلال الفحص المبدئي للجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي من الجمعيات ودور الرعاية، مساهماً بفعالية في رفع مستوى الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض. خدمات فحص متكاملة وأضاف بأن المركز حوَّل 350 حالة إلى العيادات التخصصية خلال نفس الفترة في إطار جهوده لضمان الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بناءً على نتائج الفحوصات الأولية التي تستدعي متابعة طبية دقيقة.

ويؤكد هذا الإجراء التزام المركز بتقديم خدمة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تمتد لتشمل الإرشاد وتوجيه المستفيدين نحو الرعاية المناسبة.

يؤكد تجمع مكة المكرمة الصحي إلتزامه بدوره الريادي في تعزيز صحة المجتمع من خلال الفحص الشامل والوقاية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لقطاع صحي مزدهر ومجتمع حيوي.