السعودية تحقّق 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية 2025

بيروت - نادين الأحمد - أحرز المنتخب السعودي للمعلوماتية ثلاث جوائز دولية خلال مشاركته في النسخة السابعة والثلاثين من أولمبياد المعلوماتية الدولي (IOI 2025)، الذي استضافته مدينة سوكري البوليفية بمشاركة 334 طالبًا من 86 دولة حول العالم.

وأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أن الطالب محمد ناصر الأسمري، من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، حصل على ميدالية برونزية، بينما نال كل من الطالب عماد علي الحربي من تعليم القصيم، وسلطان عبدالرحمن العيبان من تعليم الرياض، شهادتي تقدير.

إنجاز سعودي جديد في علوم الحاسب

أوضحت “موهبة” أن رصيد المملكة من الجوائز الدولية في أولمبياد المعلوماتية ارتفع إلى 11 جائزة منذ انضمامها إلى المسابقة في عام 2019، شملت 7 ميداليات برونزية و4 شهادات تقدير، وهو ما يؤكد التقدم المستمر في مهارات الطلاب السعوديين بمجالات البرمجة والخوارزميات.

شراكة استراتيجية لصناعة الموهبة

تأتي هذه الإنجازات في إطار برنامج الأولمبيادات الدولية الذي تنفذه “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف إعداد وتأهيل الطلاب السعوديين للمنافسات العلمية العالمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة يشرف عليها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في علوم الحاسب.

مسابقة عالمية عريقة في البرمجة

يُعدُّ أولمبياد المعلوماتية الدولي من أقدم وأهم المسابقات العالمية في مجال البرمجة وعلوم الحاسب لطلاب المرحلة الثانوية، وقد أُطلقت نسخته الأولى عام 1989 في بلغاريا، وتستمر فعالياته على مدى يومين، يتنافس فيها المشاركون ضمن بيئة اختبارية فردية لحل مسائل خوارزمية معقدة دون الاستعانة بأي مصادر خارجية.

دعم وطني للتميّز العلمي

تعكس هذه المشاركة الناجحة حجم الاستثمار الوطني في تنمية العقول الشابة، وتأهيلها للمنافسة على مستوى عالمي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء مجتمع معرفي متقدم، يواكب التحولات الرقمية العالمية ويقودها.