حساب المواطن يعلن رسميًا نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس 2025 عبر الموقع الإلكتروني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن حساب المواطن عن صدور نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس، حيث يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عنها عبر المنصة الإلكترونية بكل سهولة قبل موعد الصرف، ويعتبر البرنامج واحدًا من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى حماية الأسر من الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل من التقلبات الاقتصادية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس 2025 حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس 2025 في برنامج دعم حساب المواطن إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى منصة حساب المواطن “من هنا”. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يتم التوجه إلى قائمة الخدمات. البحث عن خيار “دراسة الأهلية”. إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها. بعد ذلك، سوف يتم عرض حالة الأهلية الخاصة بالمستفيد والتابعين في الأسرة.

موعد صرف حساب المواطن 2025 أغسطس

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس 2025 حساب المواطن، نوضح أنه من المقرر صرف الدعم الخاص بالدفعة رقم 93 من البرنامج في يوم الأحد الموافق 10 أغسطس المقبل وفقًا للجدول الزمني المعتمد، حيث إن يتم صرف الدعم المالي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، لأنه في تلك الحالة يتم تأخيره أو تبكيره.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

يوجد مجموعة من الشروط الأساسية الواجب استيفاؤها للحصول على دعم البرنامج، ومن أبرزها ما يلي:

المستفيد يجب أن يكون سعودي الجنسية مع استثناء حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية وعدم السفر خارجها لمدة تزيد عن 90 يوم.

الإفصاح عن الدخل الشهري للمستفيد وأفراد الأسرة.

عدم امتلاك أي أصول أو استثمارات باسم المستفيد.

تحديث البيانات في البرنامج في حالة حدوث أي تغيير مثل اختلاف الدخل الشهري أو عدد التابعين.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة أهلية المستفيدين لشهر أغسطس 2025 حساب المواطن إلكترونيًا، حيث إن تم صرف دعم البرنامج بصورة شهرية بناء على معايير الأهلية والاستحقاق المحددة من قبل الجهة المختصة.