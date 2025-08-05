موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس 2025.. إليك تفاصيل الصرف والفئات المستحقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بمعرفة موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس وطريقة الاستعلام عنه وذلك مع اقتراب الشهر الجديد لكافة المستحقين، حيث إنه يعتبر الدعم الموجه إلى الأفراد والأسر ذات الدخول المحدودة في المملكة والذي يساعدهم على تلبية متطلباتهم المعيشية، ومن خلال الخليج 365 يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل.

موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس 2025

أعلنت الجهات المختصة عن موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس 2025، حيث إنه يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفته يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية يتم مراجعته ثم تعديله سواء بالتقديم أو التأخير، وبناء على ذلك يكون موعد صرف دعم الدفعة 93 من البرنامج في يوم الأحد الموافق 10 أغسطس المقبل، وسيتم الصرف طبقًا للضوابط والآليات المعتمدة التي تضمن العدالة والاستقرار المالي في المملكة، المستفيدين يمكنهم التحقق من أهليتهم في البرنامج من خلال التطبيق الرسمي للبرنامج على الهواتف الجوالة أو الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن 2025

بعد التعرف على موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس 2025، نوضح أنه يمكن الاستعلام عن أهلية المستفيد في البرنامج والتفاصيل المتعلقة بالدعم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة حساب المواطن “من هنا”. تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. إضافة رمز التحقق في الخانة المخصصة له. بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يتم التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار “دراسة الأهلية”. إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في الحقول المخصصة لها. النقر على زر الاستعلام أو العرض. بعد ذلك، سوف يتم عرض حالة الأهلية في البرنامج والتي توضح ما إذا كانت مقبولة أو مرفوضة مع توضيح أسباب الرفض أو موعد الصرف وقيمة الدعم في حالة الاهلية المقبولة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس 2025 وطريقة الاستعلام عن أهلية المستفيد في البرنامج الذي يعتبر واحدًا من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة الفئات الأكثر أحتياجًا في المجتمع.