شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق أول نموذج جمالي لتعبئة الغاز في الظهران بشكل يحاكي هويتها العمرانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مشروع أول نموذج جمالي متطور لمحل تعبئة الغاز في مدينة الظهران؛ لتعزيز وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين والمقيمين.

‎ويتضمن النموذج الجديد إعادة تصميم الواجهة الخارجية للمحل، إلى جانب تطوير المساحات المحيطة به، باستخدام مواد حديثة تتماشى مع الهوية العمرانية للمدينة.

‎ويأتي المشروع ضمن حزمة من المبادرات في تطوير المرافق الخدمية، ودمج البعد الجمالي في البنية التحتية، بما يُسهم في تحسين تجربة السكان والزوار وتعزيز معايير السلامة، وتحويل مواقع الخدمات العامة مثل: محال تعبئة الغاز إلى بيئات حضرية متكاملة، تعكس تطور المدينة، وجودة المشهد العام.