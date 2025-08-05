أخبار من السعودية.. دون تأثير على المملكة.. زلزال بقوة 5.7 درجات جنوب إيران

- 1/2
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:38 صباحاً كتب شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، زلزالًا وقع في جنوب إيران، بلغت قوته 5,7 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 8:06:42 صباحًا.
وأضاف أبا الخيل أن الهيئة تعمل على مدار الساعة عبر شبكة وطنية متكاملة اكثر من 300 محطة رصد متنوعة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتُعد من أحدث تقنيات الرصد الزلزالي على مستوى المنطقة، وتُمكّن من متابعة النشاط الزلزالي بدقة عالية.
وشددت هيئة المساحة الجيولوجية على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة أن المركز الوطني للزلازل يواصل أداء دوره في الرصد والتحليل والتقييم وتزويد الجهات المعنية بالتقارير الفنية فور وقوع أي حدث زلزالي.
لا خطورة على المملكةوأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية لا تُشكّل أي خطورة على المملكة، نظرًا لبُعد مركز الزلزال عن الحدود السعودية والمناطق السكانية، مؤكدًا أن الوضع آمن - ولله الحمد.
طارق أبا الخيل
