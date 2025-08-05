أخبار من السعودية.. “التعليم” تعتمد دور المعلم الخبير في مراجعة الأداء ورفع نواتج التعلم

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:38 صباحاً كتب شريف احمد - شرعت وزارة التعليم في تنفيذ خطة تنظيمية جديدة تُلزم المعلّمين بإعداد تقارير إنجاز دقيقة، مع اعتماد دور إشرافي للمعلّم الخبير لمتابعة وتقييم الأداء الأكاديمي بشكل دوري.

وتتضمن الخطة إلزام جميع المعلّمين بتوثيق تقارير إنجاز يومية وأسبوعية مرتبطة بخطة الدروس، توضح مستوى تقدم الطلاب، وتعالج القضايا التعليمية والتحديات الصفية، وتبيّن الإجراءات المُتخذة لتجاوزها، إلى جانب حصر أسماء الطلاب الذين يعانون من ضعف أكاديمي، وقياس مدى تحسّنهم مقارنة بالمستهدفات الموضوعة مسبقًا.





وأناطت الوزارة بالمعلّم الخبير أو المعلّم المتقدم مسؤولية مراجعة تقارير زملائه، وقياس التقدم الأكاديمي للمعلم والطلاب، بما في ذلك تحليل نتائج الاختبارات الشهرية للمادة الدراسية، وتحديد الفجوات في التحصيل، ونسبة الإنجاز مقابل خطة الدروس، مع تقديم توصيات وإجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه القصور.

وأُوكلت للمعلّم الخبير مهمة إعداد تقارير دورية عن أداء المعلّمين في المادة الدراسية، تتضمن تحليل مخرجات التعليم، والتحديات التي تواجه تحقيق المستهدفات التعليمية، مما يعزز المتابعة التربوية المباشرة ويتيح تدخلاً سريعًا لتحسين الأداء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الوزارة نحو تمكين المدارس ميدانيًا، ورفع نواتج التعلُّم عبر منظومة تعليمية تركّز على المتابعة المستمرة، وتحديد الفروقات الفردية بين الطلاب، وتحقيق تكامل فعّال بين المعلم الخبير والمعلمين الممارسين في تحسين الأداء التعليمي.