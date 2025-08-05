شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن أدعى المرض لأخذ إجازة فخضع لعملية حقيقية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، سعيد بن فوزان، قصة مواطن أدعى المرض لأخذ إجازة فخضع لعملية حقيقية.

وقال المواطن “أبو محمد” أنه كان يريد أخذ إجازة مرضية قبل 15 عاما برفقة آخرين من أجل التنزه في الاستراحة، لكن أحدهما خلال أدعائه المرض اكتشف إصابته بحصوة.

وأضاف أن الأطباء أكدوا ضرورة إخضاع المواطن لعملية لإذالة هذه الحصوة وبالفعل أجرى العملية، مشددا على ضرورة ألا يدعي الإنسان المرض حتى لا يبتليه الله به.