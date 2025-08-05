تابع الان خبر رقم قياسي جديد للحركة الجوية في السعودية خلال موسم الحج 1446هـ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا في الحركة الجوية خلال موسم الحج 1446هـ، ما يعكس مدى استعداد منظومة الطيران المدني وتكامل جهود الجهات المعنية لتيسير تنقلات ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

دعم القيادة يعزز كفاءة الأداء

ويُعد هذا الإنجاز الكبير ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة السعودية -رعاها الله- لضمان تجربة حج آمنة وميسّرة منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة. وقد عكس هذا الأداء المتميز المكانة الرائدة للمملكة في تقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام.

نمو بنسبة 8%.. و140 ألف رحلة جوية

شهدت أجواء المملكة إدارة أكثر من 140 ألف حركة طيران محلية ودولية خلال مرحلتي القدوم والمغادرة، مسجلة معدل نمو قدره 8% مقارنة بالعام الماضي. وقد تكفلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بإدارة هذه العمليات بكفاءة عالية، مستندة إلى خبرات بشرية وتقنيات متقدمة.

أرقام قياسية في القدوم والمغادرة

من 1 إلى 8 من ذي القعدة 1446هـ، تم تسجيل 74,902 حركة جوية، بزيادة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي. أما خلال فترة المغادرة من 23 ذي الحجة حتى 15 محرم 1447هـ، فقد سُجّلت 66,072 حركة، بزيادة نسبتها 2%.

وسُجِّل يوم 2 ذي الحجة كأكثر الأيام ازدحامًا بحركة الطيران، حيث شهد 2,338 رحلة، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4% عن العام الماضي.

213 شركة طيران.. وتنوع وجهات استثنائي

خلال موسم الحج، قدمت الشركة خدماتها إلى 213 شركة طيران من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس توسع الشراكات الدولية وتنوع الوجهات العابرة لأجواء المملكة.

منظومة متكاملة تعمل بكفاءة وطنية

النجاح في إدارة هذا الزخم الجوي يعود إلى المنظومة التقنية المتقدمة للملاحة الجوية في السعودية، والتي تعتمد على شبكة من مراكز المراقبة الجوية والمرافق التشغيلية المجهزة بأحدث الأنظمة.

ويعمل المراقبون الجويون السعوديون على مدار الساعة لتنظيم مسارات الطيران، وتنسيق الإقلاع والهبوط، وضبط كثافة الحركة بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمطارات، بما يضمن السلامة والانضباط التشغيلي في آن واحد.

تكامل وطني لخدمة ضيوف الرحمن

جاء الأداء المتميز انعكاسًا لتعاون وتنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية، ما مكّن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية من استيعاب الأعداد القياسية للرحلات خلال الموسم، وإدارتها بانسيابية وفعالية تامة، في صورة عملية للتكامل الوطني في خدمة حجاج بيت الله الحرام.