تابع الان خبر السعودية تعتمد وثيقة حل الدولتين وتدعو العالم لدعمها حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام أعمال اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

رؤية شاملة لحل دائم في المنطقة

وأوضح سموه خلال كلمته أن الوثيقة تمثل مخرجات متكاملة تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية والقانونية، كما تشكل إطارًا عمليًا قابلاً للتنفيذ يهدف إلى تحقيق حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

دعوة دولية لدعم الوثيقة

ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية، وذلك قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة في سبتمبر، مشددًا على أن هذا الدعم يُعد خطوة جوهرية نحو تسوية دائمة للقضية الفلسطينية.

إدانة الهجمات ضد المدنيين

وجدد سموه إدانة المملكة لكافة أشكال الهجمات ضد المدنيين، بما فيها الاعتداءات العشوائية على الأعيان المدنية، والأعمال التحريضية والاستفزازية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

الوثيقة تضع خريطة طريق واضحة

تضمنت الوثيقة المعتمدة اتفاقًا جماعيًا على العمل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال تطبيق فعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل يسوده السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية

ويُعد هذا المؤتمر الذي امتد على مدار ثلاثة أيام خطوة فارقة نحو تحقيق تسوية حقيقية، حيث يركز على اتخاذ تدابير ملموسة، ذات جدول زمني محدد، وغير قابلة للتراجع، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه والعيش بكرامة وسلام.