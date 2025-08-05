أخبار من السعودية.. الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

المركز الوطني للأرصاد

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:36 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 46 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 41 درجة مئوية.- أبها 31 درجة مئوية.- تبوك 38 درجة مئوية.- بريدة 44 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 30 درجة مئوية.- عرعر 42 درجة مئوية.- سكاكا 41 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 43 درجة مئوية.- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.- الدوادمي 43 درجة مئوية.- شرورة 45 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمن استمرارعلى المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية